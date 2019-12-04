Кабмін призначив нового керівника «Енергоатома»



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Павлишин Павло наразі очолює Рівненську АЕС

Генеральний директор відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електростанція» очолив «Енергоатом»

Кабінет міністрів 4 грудня прийняв рішення, що тимчасово виконувати обов'язки президента Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» буде Павлишин Павло Яремович (генеральний директор відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електростанція»). Про це у соцмережах написав народний депутат Олексій Гончаренко, який присутній на засіданні уряду.

Також він повідомив про ще кілька кадрових рішень уряду.

«Тимчасово виконувати обов'язки Голови Нацслужби здоров’я України буде Мовчан Оксана Сергіївна (заступник голови НСЗУ).

Кабмін затвердив, що тимчасово виконувати обов'язки Голови Держслужби України з питань праці буде Дегнер Ігор Анатолійович (директор Департаменту з питань праці Держпраці).

Кабмін затвердив, що тимчасово виконувати обов'язки голови правління Державної іпотечної установи буде Фролов В’ячеслав Петрович (директор Департаменту активних операцій Державної іпотечної установи)», - написав нардеп.

Також сьогодні уряд призначив нового голову Інституту нацпам'яті.

Нагадаємо, що Кабмін 27 листопада звільнив президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського.

2 грудня, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що уряд країни прийняв рішення про зміну керівництва державних підприємств, в тому числі «Нафтогазу» і «Укренерго».

Голова правління національної енергетичної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв прокоментував заяви міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля про зміну керівництва державних компаній.

Згодом, міністр фінансів Тимофій Милованов спростував інформацію про зміну керівництва «Нафтогазу». Милованов заявив, що в словах Оржеля «є певна неправда» або його неправильно зрозуміли. Міністр запевнив, що уряд не має наміру найближчим часом змінювати ні керівництво Нафтогазу, ні членів наглядової ради.

3 грудня одіозний російський політик, глава комісії з інформаційної політики Ради Федерації Олексій Пушков прокоментував повідомлення про можливу зміну керівництва НАК «Нaфтoгаз», назвавши діючих управлінців української компанії «газовими бойовиками».



