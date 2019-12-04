Уряд призначив нового голову Інституту нацпам'яті



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Новий очільник Інституту нацпам’яті - доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова

Кабінет міністрів України обрав нового главу Інституту національної пам’яті.

Про це повідомив народний депутат Олесій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

«Кабмін призначив Дробовича Антона — головою Українського інституту національної пам’яті. Антон - доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова», - написав він.

Антон Дробович — кандидат філософських наук, експерт у сфері освіти і культури, дослідник міфології та сучасних комунікацій, арт-критик, член Правління Молодіжної Асоціації Релігієзнавців.

Працює доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень.

Лауреат ІV мистецтвознавчого конкурс Stedley Art Foundation, автор циклу лекцій на тему міфології у мистецтві, а також понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.

До слова, лише половина кандидатів на посаду голови Інституту нацпам’яті здали англійську.

Нагадаємо, 18 вересня Володимир В’ятрович завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті.

Як відомо, В’ятрович був призначений очільником Українського інституту національної пам’яті 25 березня 2014 року.

Третього грудня В'ятрович склав присягу народного депутата України.

Раніше повідомлялося, ексголова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович стане народним депутатом Верховної Ради поточного скликання, адже Наталя Бойко, наступна за списком від «Європейської солідарності», стала радником прем'єрміністра Олексія Гончарука.

Наталія Бойко також заявила, що відмовилася від мандата, щоб продовжити роботу в енергетичній сфері.