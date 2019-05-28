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    Устенко став позаштатним радником президента

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    Олег Устенко - Устенко став позаштатним радником президента
    Олег Устенко

    Під час передвиборчої кампанії лег Устенко був радником Володимира Зеленського з макроекономічної політики

    Президент Володимир Зеленський призначив Олега Устенка своїм позаштатним радником.

    Текст указу №330/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

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    «Призначити Устенка Олега Леонідовича радником Президента України (поза штатом)», - ідеться у документі.

    Як відомо, під час передвиборчої кампанії Зеленського Олег Устенко був його радником з макроекономічної політики.

    Як повідомлялось, сьогодні президент призначив заступником глави своєї адміністрації керівника «Офісу ефективного регулювання» Олексія Гончарука. 

    Крім того, Зеленський призначив секретарем Раби безпеки і оборони України Олександра Данилюка.

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