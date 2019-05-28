Устенко став позаштатним радником президента
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Олег Устенко
Під час передвиборчої кампанії лег Устенко був радником Володимира Зеленського з макроекономічної політики
Президент Володимир Зеленський призначив Олега Устенка своїм позаштатним радником.
Текст указу №330/2019 оприлюднено на сайті глави держави.
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«Призначити Устенка Олега Леонідовича радником Президента України (поза штатом)», - ідеться у документі.
Як відомо, під час передвиборчої кампанії Зеленського Олег Устенко був його радником з макроекономічної політики.
Як повідомлялось, сьогодні президент призначив заступником глави своєї адміністрації керівника «Офісу ефективного регулювання» Олексія Гончарука.
Крім того, Зеленський призначив секретарем Раби безпеки і оборони України Олександра Данилюка.