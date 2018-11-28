Експерт проаналізував питання воєнної економіки в Україні



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Яка ситуація із борговим навантаженням України – внутрішнім та зовнішнім

28 листопада в прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція на тему: «Арифметика бюджету 2019. Зовнішні та внутрішні борги. Воєнна економіка».

Запрошені гості: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, який проаналізує бюджет 2019, яка ситуація із борговим навантаженням – внутрішнім та зовнішнім, а також питання воєнної економіки.

Як відомо, 23 листопада Верховна Рада Україна ухвалила Державний бюджет на 2019 рік. «За» проголосували 240 народних обранців, «проти» - 28, утримались - 22, не голосували - 19.

На засіданні була відсутня фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», 34 позафракційних депутатів, 16 депутатів від Опоблоку, 14 депутатів «Самопомочі».

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що бюджет Києва на 2019 рік планується на рівні 53 мільярдів гривень.