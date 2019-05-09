В Адріатичному морі застряг корабель із сотнями пасажирів



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У корабля вийшли з ладу двигуни

Італійський паром «Аурелія», який перевозив 250 пасажирів і 90 членів екіпажу, зазнав технічного лиха на шляху до хорватського порту Спліт неподалік архіпелагу Корнаті на узбережжі Адріатичного моря. Про це повідомляє Радио Свобода.

За даними ресурсу, судно йшло з італійської Анкони у Спліт. Проблема виникла з двигунами, корабель припинив рух і подав сигнал лиха, потім його почало відносити у відкрите море. Однак через негоду малі рятувальні судна були змушені повернутися до пристаней.

На допомогу прибув торговий корабель, який захищає лайнер від хвиль. З пристані Задар направили буксир, який повинен притягти паром у Спліт.

На судні, згідно з даними хорватських ЗМІ, немає паніки, хоча пасажири втомлені і стурбовані, оскільки вони повинні були бути в Спліті ще о сьомій годині ранку. Про постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.

Нагадаємо, круїзний лайнер Viking Sky з більш ніж 1300 пасажирами на борту потрапив в аварію через високі штормові хвилі біля берегів Норвегії 23 березня.

З Viking Sky були евакуйовані сотні людей. Рятувальна операція просувалася повільно, оскільки пасажирів доводилося по одному витягати з палуби на завислий у повітрі рятувальний вертоліт. Більшість пасажирів лайнера були громадянами Великобританії і США.

З Viking Sky були евакуйовані сотні людей. Рятувальна операція просувалася повільно, оскільки пасажирів доводилося по одному витягати з палуби на завислий у повітрі рятувальний вертоліт. Більшість пасажирів лайнера були громадянами Великобританії і США.