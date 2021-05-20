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    В аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку пасажирський літак МАУ

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    В аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку пасажирський літак МАУ
    Фото dumskaya.net

    За попереньою інформацією, в одному з двигунів «Боїнга» відбулося різке падіння тиску масла

    В Одесі здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Міжнародні Авіалінії України (МАУ). Пасажирський рейс слідував за маршрутом Стамбул-Бориспіль. Про це повідомляє «Думська».

    «Так, дійсно літак приземлився. Він зараз знаходиться в нашому аеропорту. Що сталося, поки невідомо. Більше інформації у нас немає», – повідомили в Інформаційній службі аеропорту Одеса

    За даними видання, о 15:45 екіпаж Boeing 737 з реєстраційним номером UR-PSM здійснив аварійну сигналізацію автовідповідача з кодом 7700, яка говорить про аварію або іншу позаштатну ситуацію на борту. Технічна несправність виникла в небі над Чорним морем. За попереньою інформацією, в одному з двигунів «Боїнга» відбулося різке падіння тиску масла.

    Тим часом, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) скасувала рейси в/з Тель-Авіва на 13 травня у зв'язку із загостренням ситуації в Ізраїлі. Про це повідомляється на сайті перевізника.

    Зазначено, що авіаційна влада Ізраїлю видала Notam (припис авіаперсоналу), після якого МАУ, щоб гарантувати безпеку пасажирів та екіпажу, скасувала сьогоднішні рейси в/з Тель-Авіва: PS778 / PS775 / PS776 / PS777.

    Рейс PS 778 (Тель-Авів - Київ, Бориспіль) 14 травня перенесений на 8:40, з прибуттям до Києва об 11:50 за місцевим часом, за умови зняття обмежень в аеропорту Бен Гуріон.

    МАУ просить пасажирів уважно стежити за оновленням інформації на своєму сайті, і на сторінках аеропортів Бориспіль та Бен Гуріон. У разі появи нової інформації пасажири будуть повідомлені електронною поштою, вказаній під час бронювання або придбання квитка.

    Теги: Одеса літак Boeing МАУ аварія
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    В аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку пасажирський літак МАУ