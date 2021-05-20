  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі викрали і побили чоловіка, вимагаючи неіснуючий борг

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Одесі побили і тримали в полоні чоловіка - В Одесі викрали і побили чоловіка, вимагаючи неіснуючий борг
    В Одесі побили і тримали в полоні чоловіка
    Фото: od.npu.gov.ua

    Побитий 25-річний чоловік звернувся у поліцію, заявивши, що його шантажують і погрожують розправою над його рідними

    В Одесі група осіб незаконно позбавила волі чоловіка і вимагала у нього неіснуючий борг. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Як передає поліція, троє зловмисників схопили потерпілого біля багатоповерхівки на Миколаївській дорозі, побили і затягли в орендовану квартиру, де зв'язали й утримували всю ніч, вимагаючи 2500 доларів.

    До ранку побитий 25-річний молодий чоловік звернувся в поліцію і розповів, що зловмисники, двоє з яких - його земляки, дали йому три години на збір потрібної їм суми грошей, а інакше його рідним загрожує розправа.

    Поліцейські затримали одного з фігурантів. Двоє його спільників втекли на автомобілі - правоохоронці зупинили їх на трасі, коли вони тікали в Балту, де колись проживали.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    В Одесі викрали і побили чоловіка, вимагаючи неіснуючий борг
    В Одесі викрали і побили чоловіка, вимагаючи неіснуючий борг
    В Одесі викрали і побили чоловіка, вимагаючи неіснуючий борг
    В Одесі викрали і побили чоловіка, вимагаючи неіснуючий борг
    В Одесі викрали і побили чоловіка, вимагаючи неіснуючий борг
    Фото: od.npu.gov.ua

    Тепер їм повідомили про підозру за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та про вимагання.

    Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, раніше на Одещині викрадених іноземців кілька місяців катували праскою. Зловмисники змусили своїх жертв передати їм сотні тисяч євро і шість квартир в елітних районах Одеси.

    Теги: борг Одеса викрадення поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі викрали і побили чоловіка, вимагаючи неіснуючий борг