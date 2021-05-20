В Одесі викрали і побили чоловіка, вимагаючи неіснуючий борг

В Одесі побили і тримали в полоні чоловіка

Побитий 25-річний чоловік звернувся у поліцію, заявивши, що його шантажують і погрожують розправою над його рідними

В Одесі група осіб незаконно позбавила волі чоловіка і вимагала у нього неіснуючий борг. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Як передає поліція, троє зловмисників схопили потерпілого біля багатоповерхівки на Миколаївській дорозі, побили і затягли в орендовану квартиру, де зв'язали й утримували всю ніч, вимагаючи 2500 доларів.

До ранку побитий 25-річний молодий чоловік звернувся в поліцію і розповів, що зловмисники, двоє з яких - його земляки, дали йому три години на збір потрібної їм суми грошей, а інакше його рідним загрожує розправа.

Поліцейські затримали одного з фігурантів. Двоє його спільників втекли на автомобілі - правоохоронці зупинили їх на трасі, коли вони тікали в Балту, де колись проживали.

Тепер їм повідомили про підозру за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та про вимагання.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрадених іноземців кілька місяців катували праскою. Зловмисники змусили своїх жертв передати їм сотні тисяч євро і шість квартир в елітних районах Одеси.