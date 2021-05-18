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    У Харкові посеред міста машина «швидкої» застрягла у багнюці (фото)

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    Інцидент стався, коли бригада медиків їхала на&nbsp;перезмінку, тому пацієнта у&nbsp;кареті не&nbsp;було - У Харкові посеред міста машина «швидкої» застрягла у багнюці (фото)
    Інцидент стався, коли бригада медиків їхала на перезмінку, тому пацієнта у кареті не було
    Фото: СолнцеЛикий Харьков/t.me

    Автівку медиків з болота витягали рятувальники

    Сьогодні в одному з дворів на проспекті Героїв Сталінграда у Харкові машина швидкої допомоги застрягла у багнюці. Про це з посиланням на директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашту передає «Суспілне».

    Інцидент стався, коли бригада медиків їхала на перезмінку, тому пацієнта у кареті не було.

    Визволяти машину з грязьової пастки довелося працівникам Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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    У Харкові посеред міста машина «швидкої» застрягла у багнюці (фото)
    У Харкові посеред міста машина «швидкої» застрягла у багнюці (фото)
    У Харкові посеред міста машина «швидкої» застрягла у багнюці (фото)
    У Харкові посеред міста машина «швидкої» застрягла у багнюці (фото)
    У Харкові посеред міста машина «швидкої» застрягла у багнюці (фото)

    Як повідомляється, кілька років тому комунальне підприємство Харківські теплові мережі перекладало тут магістралі, однак ділянка залишилася неасфальтованою.

    Нагадаємо, сьогодні у Херсонській області після торнадо, сильної зливи та грози залишаються пошкодженими покрівлі в 111 будівлях з них: 103 будинки приватного сектору та восьми – соціальної інфраструктури.

    Внаслідок ускладнення погодних умов зранку залишилися знеструмленими вісім населених пунктів у двох областях, а саме: Дніпропетровська – сім та Херсонська – один.

    Напередодні у Запорізькій області величезний град побив фруктові дерева.

    Українські синоптики дали прогноз погоди на початок цього тижня. З понеділка Україну накриють дощі з грозами. Лише ближче до вихідних суха погода повернеться у східні області. Також синоптики очікують на температурні «гойдалки» з відносним – як для останнього місяця весни – похолоданням у певні дні.

    До слова, синоптики розповіли, яким буде літо.

    Теги: Харків медицина атмосферне явище лікар машини надзвичайні ситуації автомобіль аварія рятувальники
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    У Харкові посеред міста машина «швидкої» застрягла у багнюці (фото)