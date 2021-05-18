У Харкові посеред міста машина «швидкої» застрягла у багнюці (фото)
Автівку медиків з болота витягали рятувальники
Сьогодні в одному з дворів на проспекті Героїв Сталінграда у Харкові машина швидкої допомоги застрягла у багнюці. Про це з посиланням на директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашту передає «Суспілне».
Інцидент стався, коли бригада медиків їхала на перезмінку, тому пацієнта у кареті не було.
Визволяти машину з грязьової пастки довелося працівникам Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляється, кілька років тому комунальне підприємство Харківські теплові мережі перекладало тут магістралі, однак ділянка залишилася неасфальтованою.
Нагадаємо, сьогодні у Херсонській області після торнадо, сильної зливи та грози залишаються пошкодженими покрівлі в 111 будівлях з них: 103 будинки приватного сектору та восьми – соціальної інфраструктури.
Внаслідок ускладнення погодних умов зранку залишилися знеструмленими вісім населених пунктів у двох областях, а саме: Дніпропетровська – сім та Херсонська – один.
Напередодні у Запорізькій області величезний град побив фруктові дерева.
Українські синоптики дали прогноз погоди на початок цього тижня. З понеділка Україну накриють дощі з грозами. Лише ближче до вихідних суха погода повернеться у східні області. Також синоптики очікують на температурні «гойдалки» з відносним – як для останнього місяця весни – похолоданням у певні дні.
До слова, синоптики розповіли, яким буде літо.