В Одесі дорожній конфлікт закінчився стріляниною: двоє поранених

Для упіймання правопорушника поліція оголосила план «Перехоплення»

В Одесі дорожній конфлікт переріс у бійку, а потім і у стрілянину. Один з водіїв відкрив вогонь з травматичного пістолета, поранивши двох чоловіків, які намагалися з'ясувати з ним стосунки. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України в Одесі.

Зазначається, що конфлікт виник через водія, який «підрізав» один з автомобілів. Знаходилися в ньому батько і син наздогнали порушника і вступили з ним в словесну перепалку, яка переросла в бійку, а потім і в стрілянину.

Водій дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у бік нападників, потрапивши одному з них в ногу, а іншому - в живіт.

Потім він сів в автомобіль і зник.

Один з чоловіків отримав поранення в ногу, інший - в живіт. Постраждалим медики надали допомогу на місці і направили їх до лікарні на обстеження.

Для упіймання правопорушника поліція оголосила план «Перехоплення».

В ході пошукових заходів водія, що стріляв, затримали. З ним проводяться слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України).