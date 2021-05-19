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    В Одесі дорожній конфлікт закінчився стріляниною: двоє поранених

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    Одеські поліцейські розслідують обставини події зі стріляниною на вулиці М&rsquo;ясоїдівській - В Одесі дорожній конфлікт закінчився стріляниною: двоє поранених
    Одеські поліцейські розслідують обставини події зі стріляниною на вулиці М’ясоїдівській
    Фото: Нацполіція

    Для упіймання правопорушника поліція оголосила план «Перехоплення»

    В Одесі дорожній конфлікт переріс у бійку, а потім і у стрілянину. Один з водіїв відкрив вогонь з травматичного пістолета, поранивши двох чоловіків, які намагалися з'ясувати з ним стосунки. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України в Одесі.

    Зазначається, що конфлікт виник через водія, який «підрізав» один з автомобілів. Знаходилися в ньому батько і син наздогнали порушника і вступили з ним в словесну перепалку, яка переросла в бійку, а потім і в стрілянину.

    Водій дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у бік нападників, потрапивши одному з них в ногу, а іншому - в живіт.

    Потім він сів в автомобіль і зник.

    Один з чоловіків отримав поранення в ногу, інший - в живіт. Постраждалим медики надали допомогу на місці і направили їх до лікарні на обстеження.

    Для упіймання правопорушника поліція оголосила план «Перехоплення».

    В ході пошукових заходів водія, що стріляв, затримали. З ним проводяться слідчі дії.

    Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК України).

    Теги: Одеса водій автомобіль поліція стрілянина
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    В Одесі дорожній конфлікт закінчився стріляниною: двоє поранених