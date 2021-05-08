В Америці закрили справу про адвоката Трампа та порноакторку

Колишній президент заперечує, що платив Стормі Деніелс за мовчання

У четвер, 6 травня, американська Федеральна виборча комісія (FEC) повністю припинила розслідування щодо виплат порноакторці Стормі Деніелс, зроблених екс-адвокатом Дональда Трампа Майклом Коеном напередодні президентських виборів 2016 року. «Це була справа, побудована на брехні Майкла Коена, корумпованого адвоката, який був настільки корумпованим, що був засуджений до трьох років тюрми за брехню Конгресу та багато інших речей, які не мають до мене ніякого стосунку. Я дякую Комісії за їх рішення, яке закінчує цей розділ фейкових новин», – написав Трамп на своїй сторінці.

Справу про можливе порушення главою Білого дому фінансового звіту про кампанію під час президентських виборів у 2016 році відкрили через підозру, що Трамп наказав своєму адвокатові заплатити Деніелс, щоб вона не розповіла про їхній інтимний звʼязок. Пізніше Майкл Коен опинився у вʼязниці.

Голосування членів Федеральної виборчої комісії провели через кілька місяців після того, як оприлюднили внутрішній звіт про цю справу. У ньому йшлося про «підстави вважати», що виборчий штаб Трампа свідомо порушив закон про фінансування виборчої кампанії.

Водночас голоси членів комісії на засіданні розділилися порівну: двоє республіканців були за закриття справи, двоє демократів — проти. Зрештою комісія зупинилася на першому варіанті.

На початку 2018 року газета The Wall Street Journal повідомила, що колишній юрист Трампа Майкл Коен заплатив порноактрисі за мовчання $130 тис. Угода була досягнута безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року. Його засудили до трьох років в’язниці за звинувачення у низці злочинів, зокрема в незаконній витраті виділених на передвиборчу кампанію грошей. Частину з них виплатили за мовчання ексфотомоделі Карен Макдугал й експорноактрисі Стефані Кліффорд (Стормі Деніелс). Їхні заяви могли б скомпрометувати Трампа напередодні виборів.

Сам Коен підтвердив цей факт, однак заявив, що зробив це з власної ініціативи та з власних коштів. Водночас Трамп стверджує, що не просив свого адвоката порушувати закон.

Нагадаємо, що Дональд Трамп не виключає можливості того, що в третій раз може висунутися кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.