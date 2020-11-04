Кампанія Байдена збирає кошти на судове протистояння з Трампом

Серед опцій пожертвувань на сайті фонду пропонується переслати на боротьбу з Трампом електронним платежем $15, $25, $50, $100, $250, $500, $1000 та іншу суму за бажанням

Президентська кампанія Джо Байдена почала збирати кошти на судове протистояння з Дональдом Трампом.

Про це заявив у середу сам Джо Байден на Twitter–сторінці.

«Аби переконатися, що кожен голос буде врахований, ми ініціюємо найбільший захід на захист виборів, який коли–небудь проводився. Тому що Дональд Трамп не може вирішувати результат цих виборів – це робить американський народ», – зазначив Байден, додавши посилання на фонд зі збору коштів Biden Fight Trump.

Серед опцій пожертвувань на сайті фонду пропонується переслати на боротьбу з Трампом електронним платежем $15, $25, $50, $100, $250, $500, $1000 та іншу суму за бажанням.

Кандидат на посаду віцепрезидента США від демократів Камала Гарріс також розмістила подібне прохання у Твітері, підкресливши, що це може затягнутися на тижні.

«Учора ввечері Трамп погрожував звернутися до суду, щоб не допустити врахування всіх голосів, але наша кампанія готова дати відповідь. Наші зусилля можуть затягнутися на тижні, і нам потрібна ваша допомога. Чи можете ви пожертвувати 5 доларів до Фонду боротьби Байдена вже сьогодні?» – написала Гарріс.

Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.

4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

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