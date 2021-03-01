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    Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє

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    Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє - Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє
    Трамп заявив, що може висуватися на посаду президента США втретє

    Трамп додав, що Байден вже став «найгіршим президентом в історії США

    Дональд Трамп не виключає можливості того, що в третій раз може видвинутся кандидатом у президенти США. Він також переконаний, що виграв президентську гонку в 2020 році.

    Про це Трамп сказав під час виступу у Флориді 28 лютого, передає Fox News.

    Колишній президент США впевнений, що зможе отримати перемогу на виборах «в третій раз».

    «Хто знає, можливо, я навіть вирішу перемогти їх в третій раз«, - сказав Трамп.

    Він також додав, що Байден вже став «найгіршим президентом в історії США.

    Раніше повідомлялося, що Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США.

    Адміністрація Байдена планує ігнорувати недільний виступ колишнього президента Дональда Трампа.

    Теги: США Дональд Трамп час
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