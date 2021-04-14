В американській тюрмі помер засновник найбільшої у світі фінансової піраміди

Берні Мейдофф помер у віці 82 років, а у 2009 він був засуджений до 150 років тюремного ув'язнення

Три роки тому вийшов фільм «Маестро брехні», де роль Мейдоффа зіграв Роберт Де Ніро

У США помер засуджений до 150 років ув'язнення американський фінансист та засновник однієї з найбільших фінансових пірамід Берні Мейдофф. Чоловіку було 82 роки, передає CNN.

Смерть Мейдоффа підтвердили в Бюро в'язниць США. Причина смерті не розголошується, проте у 2020 році чоловік клопотав про дострокове звільнення його з тюрми, бо у нього невиліковна ниркова недостатність, й що він проживе з нею не більше 18 місяців. Тоді прокуратура США відхилила запит Мейдоффа.

Берні Мейдофф почав свою кар'єру фінансиста у 20 років. У 1960 році Берні заснував Bernard L. Madoff Investment Securities, яка згодом стала однією з найбільших брокерських фірм з управління капіталом.

Також Мейдофф був одним з перших фінансистів, які почали використовувати комп'ютерні технології для розробки котування акцій на біржі.

Компанія Мейдофа обіцяла своїм інвесторам надзвичайно високий прибуток на їх вкладення. Але, коли інвестори передали гроші, Мейдофф просто клав їх на свій особистий банківський рахунок. Він виплачував «прибуток» попереднім інвесторам, використовуючи гроші, отримані від наступних інвесторів. Торгові заяви клієнтів, що показують їх очікуваний прибуток, були повними вигадками.

У 2008 році велика кількість інвесторів захотіли перевести в готівку свої інвестиції на суму близько 7 мільярдів доларів. Проте у Мейдоффа не було достатньо грошей, щоб покрити запитані виплати. Невелику частину боргу виплатив інвесторам уряд США.

У 2009 році Мейдофф був засуджений до 150 років тюремного ув'язнення після того, як він визнав, що обдурив інвесторів за допомогою схеми Понці.

Марк Мейдофф, один із синів Бернарда Мейдоффа, 11 грудня 2010 року був знайдений повішеним у своєму будинку в Нью-Йорку. За попередніми даними, він наклав на себе руки. Марк проходив свідком у справі свого батька, і йому не було пред'явлено звинувачення як співучаснику. Але у 2009 році йому пред'явили звинувачення в незаконному придбанні елітного житла в Нью-Йорку і Коннектикуті, загальною вартістю 66 млн доларів. Другий син Ендрю помер від раку у 2014 році, у віці 48 років.

У 2017 році на екрани вийшов фільм «Маестро брехні», роль Мейдоффа у стрічці зіграв Роберт Де Ніро.