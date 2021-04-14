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    Білий дім закликав федеральні агентства США встановити оновлення Microsoft

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    Оновлення виправляють програмні уразливості, які американська адміністрація виявила в Microsoft Exchange Server - Білий дім закликав федеральні агентства США встановити оновлення Microsoft
    Оновлення виправляють програмні уразливості, які американська адміністрація виявила в Microsoft Exchange Server
    Фото: з відкритих джерел

    Microsoft виправила важливу вразливість

    Американська компанія Microsoft опублікувала оновлення для свого серверного сервісу Microsoft Exchange Server, і американська адміністрація закликає всіх встановити ці оновлення. Про це заявили в Білому домі.

    Оновлення виправляють програмні уразливості, які американська адміністрація виявила в Microsoft Exchange Server і повідомила про них компанії.

    Це назвали «прикладом відповідального і прозорого підходу» Білого дому до усунення вразливостей, а кібербезпеку – головним пріоритетом адміністрації Байдена.

    «Ми настійно закликаємо всіх власників і операторів серверів Microsoft Exchange Server негайно встановити останні оновлення», – йдеться в заяві.

    В якості особистого прикладу Білий дім вимагає від всіх федеральних агентств США негайно оновити свої сервери.

    Нагадаємо, в березні Microsoft повідомила про те, що пов'язані з Китаєм хакери віддалено зламували поштові скриньки, використовуючи недоліки в програмному забезпеченні Microsoft Exchange Server.

    До слова, у новій версії Windows драйвери для обладнання будуть ізольовані від інших компонентів системи.

    Журналісти пояснили, що, починаючи з випущеної в 2006 році Windows Vista, драйвери для сторонніх компонентів комп'ютера зберігалися в папці DriverStore. Даний каталог був розташований в системній папці System32.

    У наступній версії операційної системи від Microsoft необхідні для роботи драйвери відеокарти, звукової карти, материнської плати, принтерів і інших пристроїв будуть зберігати в папці Oemdrivers.

    Фахівці відзначили, що таким чином Microsoft може вирішити проблему нестабільності ОС і знизити ризик появи збоїв і «синього екрану смерті» (Blue Screen of Death, BSoD). Це пов'язано з тим, що каталог Oemdrivers є ізольованим від системних компонентів і не може порушити їх роботу.

    Як і раніше, ОС від Microsoft буде дозволяти установку тільки тих драйверів, які мають цифровий підпис від виробника компонентів комп'ютера.

    «Oemdrivers - це більше, ніж просто поліпшення безпеки. Це також додатковий рівень продуктивності, особливо якщо ви часто оновлюєте сторонні драйвери», – зазначили в компанії.

    На даний момент описана журналістами функція доступна лише в попередніх збірках ОС. Очікується, що вона з'явиться в новій версії Windows, яка фігурує під кодовою назвою Sun Valley («Сонячна долина»).

    Теги: США Microsoft Windows
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