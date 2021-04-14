Білий дім закликав федеральні агентства США встановити оновлення Microsoft

Microsoft виправила важливу вразливість

Американська компанія Microsoft опублікувала оновлення для свого серверного сервісу Microsoft Exchange Server, і американська адміністрація закликає всіх встановити ці оновлення. Про це заявили в Білому домі.

Оновлення виправляють програмні уразливості, які американська адміністрація виявила в Microsoft Exchange Server і повідомила про них компанії.

Це назвали «прикладом відповідального і прозорого підходу» Білого дому до усунення вразливостей, а кібербезпеку – головним пріоритетом адміністрації Байдена.

«Ми настійно закликаємо всіх власників і операторів серверів Microsoft Exchange Server негайно встановити останні оновлення», – йдеться в заяві.

В якості особистого прикладу Білий дім вимагає від всіх федеральних агентств США негайно оновити свої сервери.

Нагадаємо, в березні Microsoft повідомила про те, що пов'язані з Китаєм хакери віддалено зламували поштові скриньки, використовуючи недоліки в програмному забезпеченні Microsoft Exchange Server.

До слова, у новій версії Windows драйвери для обладнання будуть ізольовані від інших компонентів системи.

Журналісти пояснили, що, починаючи з випущеної в 2006 році Windows Vista, драйвери для сторонніх компонентів комп'ютера зберігалися в папці DriverStore. Даний каталог був розташований в системній папці System32.

У наступній версії операційної системи від Microsoft необхідні для роботи драйвери відеокарти, звукової карти, материнської плати, принтерів і інших пристроїв будуть зберігати в папці Oemdrivers.

Фахівці відзначили, що таким чином Microsoft може вирішити проблему нестабільності ОС і знизити ризик появи збоїв і «синього екрану смерті» (Blue Screen of Death, BSoD). Це пов'язано з тим, що каталог Oemdrivers є ізольованим від системних компонентів і не може порушити їх роботу.

Як і раніше, ОС від Microsoft буде дозволяти установку тільки тих драйверів, які мають цифровий підпис від виробника компонентів комп'ютера.

«Oemdrivers - це більше, ніж просто поліпшення безпеки. Це також додатковий рівень продуктивності, особливо якщо ви часто оновлюєте сторонні драйвери», – зазначили в компанії.

На даний момент описана журналістами функція доступна лише в попередніх збірках ОС. Очікується, що вона з'явиться в новій версії Windows, яка фігурує під кодовою назвою Sun Valley («Сонячна долина»).