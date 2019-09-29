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    В анексованому Криму в серпні порушили п'ять кримінальних справ за відмову служити в армії РФ

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    В анексованому Криму в серпні порушили п'ять кримінальних справ за відмову служити в армії РФ

    6 серпня один новий вирок у Радянському райсуді виніс суддя Ігор Бражник

    У серпні цього року в анексованому Криму порушили п'ять нових кримінальних справ проти кримчан за ухилення від служби в Збройних силах Росії.

    Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

    Правозахисники зафіксували три кримінальні справи в підконтрольному Росії Нахімовському районному суді Севастополя і два в Радянському районному суді.

    При цьому 6 серпня один новий вирок у Радянському райсуді виніс суддя Ігор Бражник.

    Раніше в Севастополі місцевого жителя звинуватили в ухиленні від призову в російську армію. Як повідомляє «Комсомольська правда«, 20-річний Гліб Щербаков відмовився від проходження військової служби «за політичними мотивами».

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