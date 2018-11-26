В Анкарі прокоментували обстріл українських кораблів в Азовському морі



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Туреччина наголосила, що стежить за розвитком подій

У МЗС Туреччини закликали розблокувати Керченську протоку і не допустити загострення ситуації та порушення стабільності у регіоні Чорного моря.

Про це йдеться у заяві відомства «Щодо напруженості в Азовському морі та Керченській протоці», оприлюдненій у понеділок.

«Як Чорноморська країна, ми підкреслюємо, що шляхи з Керченської протоки не можуть блокуватися. Ми закликаємо уникати кроків, які можуть поставити під загрозу регіональний мир та стабільність, поважати міжнародне право та уникнути ескалації напруженості, діяти в межах здорового глузду та помірковано», - заявили у МЗС Туреччини.

Анкара наголосила, що слідкує за розвитком подій та занепокоєна атакою українських кораблів з боку РФ.

«Ми стежимо за розвитком та зростанням напруженості в Азовському морі та Керченській протоці. У цьому контексті ми стурбовані новиною про те, що по кораблях, що належать Україні, було відкрито вогонь та пошкоджено їх», - наголошується у документі.

Раніше Австралія відреагувала на ситуацію в Азовському морі.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Норвегія висловила підтримку Україні у зв'язку з ситуацією в Азовському морі.

Як повідомлялося, також Канада засудила напад РФ на українські кораблі.

У свою чергу Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

У Польщі заявили, що ситуація в Азовському морі ставить під загрозу безпеку ЄС.

Нагадаємо, з’єднання і частини Збройних сил України за рішенням начальника Генерального штабу приведені в стан повної бойової готовності.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб

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