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    Австралія відреагувала на ситуацію в Азовському морі

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    Австралія стурбована подіями в Азовському морі - Австралія відреагувала на ситуацію в Азовському морі
    Австралія стурбована подіями в Азовському морі

    Австралійські дипломати закликали Росію відновити право на судноплавство в Керченській протоці

    В Австралії стурбовані атакою Росії на українські судна в Азовському морі і закликають Російську Федерацію відновити право України на судноплавство в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Австралії в Україні Twitter.

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    Зокрема, Австралія стурбована подіями в Азовському морі.

    «Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України і закликаємо Росію відновити право на судноплавство в Керченській протоці», - йдеться в повідомленні.

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    Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією. 

    Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

    Норвегія висловила підтримку Україні у зв'язку з ситуацією в Азовському морі.

    Як повідомлялося, також Канада засудила напад РФ на українські кораблі.

    У свою чергу Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

    У Польщі заявили, що ситуація в Азовському морі ставить під загрозу безпеку ЄС.

    Нагадаємо, з’єднання і частини Збройних сил України за рішенням начальника Генерального штабу приведені в стан повної бойової готовності.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

    Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

    Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

     Читайте матеріал: Азовська криза, воєнний стан і прийдешні вибори. Все, що відомо на цей момент 
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