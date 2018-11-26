Австралія відреагувала на ситуацію в Азовському морі



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Австралія стурбована подіями в Азовському морі

Австралійські дипломати закликали Росію відновити право на судноплавство в Керченській протоці

В Австралії стурбовані атакою Росії на українські судна в Азовському морі і закликають Російську Федерацію відновити право України на судноплавство в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Австралії в Україні Twitter.

Зокрема, Австралія стурбована подіями в Азовському морі.

«Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України і закликаємо Росію відновити право на судноплавство в Керченській протоці», - йдеться в повідомленні.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Норвегія висловила підтримку Україні у зв'язку з ситуацією в Азовському морі.

Як повідомлялося, також Канада засудила напад РФ на українські кораблі.

У свою чергу Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

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Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

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Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.