  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Канада засудила напад РФ на українські кораблі

    • Розсилка
    Прикордонні кораблі РФ здійснили агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України - Канада засудила напад РФ на українські кораблі
    Прикордонні кораблі РФ здійснили агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України

    Канада закликає РФ звільнити захоплені в Азовському морі українські судна

    Канада засуджує російські агресивні дії щодо українських кораблів, які йшли до Маріуполя через Керченську протоку.

    Про це міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд написала в twitter

    «Канада засуджує російську агресію щодо України в Керченській протоці. Ми закликаємо Росію негайно знизити (напругу - ред.), звільнити захоплені судна і забезпечити вільний прохід. Канада незмінно підтримує суверенітет України», - йдеться в заяві глави МЗС Канади.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

    Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

    Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

    За даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

    ЗМІ опублікували аудіозаписи, на яких чути, як російські військові вимагали від українських моряків у Азовському морі виходити на палуби кораблів із піднятими руками, інакше погрожували стріляти на ураження.

    Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

    Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

    Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

    Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах

    За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксира «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

    Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

    МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.

    Читайте також
    Росія РНБО Канада агресія напад воєнний стан корабель Азовське море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ