Норвегія висловила підтримку Україні у зв'язку з ситуацією в Азовському морі



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Посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад заявив про підтримку України у зв'язку з подіями в Азовському морі

«Норвегія підтримує територіальну цілісність суверенітет України, засуджує незаконну окупацію Криму Російською Федерацією», - сказав посол

Норвегія занепокоєна складною ситуацією в Азовському морі і висловила підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Про це сьогодні заявив посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад під час Міжнародної антикорупційної конференції, що відбувається в Національному університеті оборони імені Черняховського.

«Сьогодні маємо особливо складну ситуацію в Азовському морі. І ця ситуація нас турбує. Можу тільки підкреслити, що Норвегія підтримує територіальну цілісність суверенітет України, засуджує незаконну окупацію Криму Російською Федерацією», - сказав посол.

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