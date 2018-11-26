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    Норвегія висловила підтримку Україні у зв'язку з ситуацією в Азовському морі

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    Посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад заявив про підтримку України у зв'язку з подіями в Азовському морі - Норвегія висловила підтримку Україні у зв'язку з ситуацією в Азовському морі
    Посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад заявив про підтримку України у зв'язку з подіями в Азовському морі

    «Норвегія підтримує територіальну цілісність суверенітет України, засуджує незаконну окупацію Криму Російською Федерацією», - сказав посол

    Норвегія занепокоєна складною ситуацією в Азовському морі і висловила підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Про це сьогодні заявив посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад під час Міжнародної антикорупційної конференції, що відбувається в Національному університеті оборони імені Черняховського.

    «Сьогодні маємо особливо складну ситуацію в Азовському морі. І ця ситуація нас турбує. Можу тільки підкреслити, що Норвегія підтримує територіальну цілісність суверенітет України, засуджує незаконну окупацію Криму Російською Федерацією», - сказав посол.

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