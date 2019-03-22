В Астані поліція знову затримала незгодних із перейменуванням міста



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За даними ЗМІ, серед затриманих поліцією в Астані є журналіст радіо «Азаттик» Фото: azattyq.org

Поліція, за даними очевидців, затримала кілька десятків людей

У столиці Казахстану у п’ятницю, 22 березня, поліція затримала кілька десятків людей, які зібралися біля торгового центру «Шапагат» для того, щоб висловити свою незгоду з перейменуванням Астани в місто Нур-Султан.

Про це повідомляє російський «Интерфакс» з посиланням на інформацію очевидця.

«Вранці люди почали збиратися біля торгового центру «Шапагат», заворушень не було. Вони мирно стояли, спілкувалися. Близько 60 осіб були затримані поліцією», - сказав співрозмовник.

Казахстанське інтернет-видання «Власть» повідомляє, що була також затримана журналіст радіо «Азаттик» Світлана Глушакова. Наразі телефонні номери Глушакової відключені.

Разом з тим прес-служба департаменту поліції Астани недоступна для підтвердження цієї інформації.

Напередодні біля будівлі Астанинської міської адміністрації були затримані близько 20 людей, які прийшли висловити свою незгоду щодо перейменування столиці.

Як відомо, парламент Казахстану 20 березня прийняв законопроект про перейменування Астани.

Нагадаємо, екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в середу, 20 березня, вступив на посаду президента країни.

19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.