У Казахстані протестують проти перейменування столиці



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Онлайн-петиція проти перейменування Астани містить більше 30 тис. підписів

Поліція затримала близько 20 протестувальників

У столиці Казахстану Астані у четвер вранці, 21 березня, десятки людей зібралися на головній площі перед мерією, що висловити протест проти перейменування міста в Нурсултан на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва. Про це повідомляє Reuters.

«Суперечка з одним з учасників мітингу переросла у бійку, після чого поліція затримала близько 20 протестантів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поки формальна процедура не завершена, деякі жителі Астани виступили проти четвертого за останні 60 років перейменування столиці.

Онлайн-петиція проти перейменування містить більше 30 тис. підписів.

Нагадаємо, що 19 березня перший президент країни Нурсултан Назарбаєв в спеціальному телезверненні до нації оголосив, що йде у відставку.

Незважаючи на складання повноважень, Назарбаєв збереже за собою титул «лідера нації», очолить Раду безпеки Казахстану, буде членом Конституційної ради і залишиться на чолі правлячої партії «Нур Отан».

20 березня голова Сенату Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вступив на посаду президента країни.

20 березня депутати парламенту Казахстану проголосували за правку до Конституції, аби перейменувати столицю Астану на Нурсултан.