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    Парламент Казахстану перейменував Астану

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    В ході спільного засідання палат парламенту Казахстану депутати одноголосно проголосували &laquo;за&raquo; перейменування Астани в Нурсултан - Парламент Казахстану перейменував Астану
    В ході спільного засідання палат парламенту Казахстану депутати одноголосно проголосували «за» перейменування Астани в Нурсултан

    Ініціатива щодо перейменування столиці Казахстану була висунута Касимом-Жомартом Токаєвим під час інавгурації

    Парламент Казахстану сьогодні, 20 березня, прийняв законопроект про перейменування Астани в Нурсултан.

    Про це повідомляє zakon.kz.

    Ініціатива була висунута сьогодні Касимом-Жомартом Токаєвим під час інавгурації. Його підтримав апарат президента.

    В ході спільного засідання палат парламенту депутати одноголосно проголосували «за» (43 депутати сенату і 102 депутати мажилісу) прийняття законопроекту «Про внесення змін до Конституції Республіки Казахстан» щодо зміни назви столиці.

    Нагадаємо, екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в середу, 20 березня, вступив на посаду президента країни.

    19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

    Назарбаєв повідомив, що обов'язки президента Казахстану після його відставки виконуватиме спікер Сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

    Нещодавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причину називали в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки. 25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
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