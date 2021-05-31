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    В авіатрощі загинув відомий американський актор

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    Джозеф Лара став відомим після пригодницького фільму &laquo;Тарзан на Мангеттені&raquo; - В авіатрощі загинув відомий американський актор
    Джозеф Лара став відомим після пригодницького фільму «Тарзан на Мангеттені»
    Фото: Global Look Press/UPPA

    На борту літака, крім актора, перебувала його дружина і ще п'ять осіб

    Американський актор і музикант Джозеф Лара загинув в авіакатастрофі. Він зіграв головну роль у фільмі «Тарзан на Мангеттені» і серіалі «Тарзан: героїчні пригоди». Про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США.

    Раніше, 30 травня, повідомлялося про сім загиблих в результаті падіння легкомоторного літака Cessna C501 в озеро. Аварія сталася в суботу близько 11:00 незабаром після зльоту з аеропорту в місті Смірна. У числі загиблих виявився 58-річний Лара і його дружина Гвен Шамблін, відома у США дієтолог.

    За свою майже 30-річну акторську кар'єру Джозеф Лара зіграв майже в 30 фільмах. Він також займався музикою, у нього є сольний альбом «Joe Lara: The Cry of Freedom».

    Дебютом актора в кіно став фантастичний бойовик «Нічні війни» (1988), де він виконав епізодичну роль солдата США. У 1989 році на екрани вийшла фантастична сага «Тарзан на Мангеттені» Майкла Шульца, де Джо Лара зіграв Тарзана.

    Лара також зіграв в серіалах «Рятувальники Малібу» (1989-2001) і «Конан» (1997-1998).

    Зірка відмовився зніматися у фільмах у 2002 році, щоб продовжити кар'єру в музиці кантрі.

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    Теги: США кіно авіакатастрофа аварія актор
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    В авіатрощі загинув відомий американський актор