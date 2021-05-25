Коронавірус забрав життя відомого українського актора (фото)

29 жовтня Гаврилюк міг би святкувати своє 70-річчя

Гаврилюк був одним із засновників Молодого театру

Після тривалої хвороби пішов із життя відомий український актор театру й кіно, народний артист України Ярослав Гаврилюк. Про це повідомив заслужений журналіст України Олег Вергеліс на своїй сторінці в мережі Facebook.

Вергеліс зазначив, що один із фундаторів Київського Молодого театру помер через коронавірус.

«На сцені Молодого театру він сотні раз грав Свирида Петровича Голохвостого, а останнім часом із великим успіхом грав велику роль Барклея Купера у виставі «Поступися місцем». Молодий театр дуже цінував і шанував цього легендарного актора», – написав Вергеліс.

За час роботи Гаврилюк зіграв близько 25 ролей, з яких найвизначніші: Петряков – «Піти й не повернутись», Голохвостий – «За двома зайцями», Поприщін – «Записки божевільного», Вовчанський – «Пригвождені», Маркіз де Сад – «Марат-Сад», Подкольосін – «Одруження»

Найвідоміші фільми з участю Гаврилюка: «Вавилон – ХХ» (1979, реж. І.Миколайчук), «Дударики» (1979, реж. С.Клименко), «Така пізня, така тепла осінь» (1981), «Передай далі…» (1988), «Три гільзи від англійського карабіна» (1983, Тихон Глоба), «Загибель богів» (1988), «Тарас Шевченко. Заповіт» (1992-1997), «Приблуда» (2007, реж. В. Ямбурський), «Янгол смерті» (2011), «Зелена кофта» (2013) тощо.

За роль у фільмі «Приблуда» Гаврилюк отримав диплом за найкращу роль. За роль Гриця в фільмі «Дударики» він отримав премію в номінації «За найкращу чоловічу роль» на Міжнародному кінофестивалі «Молодість-81».

Гаврилюк у 2012 році отримав премію імені Степана Бандери Львівської обласної ради. Мав відзнаку президента України – ювілейну медаль «25 років незалежності України».

Зазначимо, 29 жовтня Гаврилюк міг би святкувати своє 70-річчя.

Нагадаємо, 11 травня помер народний артист України ромського походження, виконавець однієї з головних ролей у легендарному фільмі «Циганка Аза» Ігор Крикунов. Його також забрав коронавірус.