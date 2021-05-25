  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Коронавірус забрав життя відомого українського актора (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    29 жовтня Гаврилюк міг би святкувати своє 70-річчя - Коронавірус забрав життя відомого українського актора (фото)
    29 жовтня Гаврилюк міг би святкувати своє 70-річчя
    Фото: molodyytheatre.com

    Гаврилюк був одним із засновників Молодого театру

    Після тривалої хвороби пішов із життя відомий український актор театру й кіно, народний артист України Ярослав Гаврилюк. Про це повідомив заслужений журналіст України Олег Вергеліс на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Вергеліс зазначив, що один із фундаторів Київського Молодого театру помер через коронавірус.

    «На сцені Молодого театру він сотні раз грав Свирида Петровича Голохвостого, а останнім часом із великим успіхом грав велику роль Барклея Купера у виставі «Поступися місцем». Молодий театр дуже цінував і шанував цього легендарного актора», – написав Вергеліс.

    За час роботи Гаврилюк зіграв близько 25 ролей, з яких найвизначніші: Петряков – «Піти й не повернутись», Голохвостий – «За двома зайцями», Поприщін – «Записки божевільного», Вовчанський – «Пригвождені», Маркіз де Сад – «Марат-Сад», Подкольосін – «Одруження»

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Коронавірус забрав життя відомого українського актора (фото)
    Коронавірус забрав життя відомого українського актора (фото)
    Коронавірус забрав життя відомого українського актора (фото)
    Коронавірус забрав життя відомого українського актора (фото)
    Коронавірус забрав життя відомого українського актора (фото)
    Фото: molodyytheatre.com

    Найвідоміші фільми з участю Гаврилюка: «Вавилон – ХХ» (1979, реж. І.Миколайчук), «Дударики» (1979, реж. С.Клименко), «Така пізня, така тепла осінь» (1981), «Передай далі…» (1988), «Три гільзи від англійського карабіна» (1983, Тихон Глоба), «Загибель богів» (1988), «Тарас Шевченко. Заповіт» (1992-1997), «Приблуда» (2007, реж. В. Ямбурський), «Янгол смерті» (2011), «Зелена кофта» (2013) тощо.

    За роль у фільмі «Приблуда» Гаврилюк отримав диплом за найкращу роль. За роль Гриця в фільмі «Дударики» він отримав премію в номінації «За найкращу чоловічу роль» на Міжнародному кінофестивалі «Молодість-81».

    Гаврилюк у 2012 році отримав премію імені Степана Бандери Львівської обласної ради. Мав відзнаку президента України – ювілейну медаль «25 років незалежності України».

    Зазначимо, 29 жовтня Гаврилюк міг би святкувати своє 70-річчя.

    Нагадаємо, 11 травня помер народний артист України ромського походження, виконавець однієї з головних ролей у легендарному фільмі «Циганка Аза» Ігор Крикунов. Його також забрав коронавірус.

    Читайте також: У бій ідуть одні козаки. Десять найяскравіших юних акторів із регіонів
    Теги: театр артист актор коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коронавірус забрав життя відомого українського актора (фото)