Зірка «Москва сльозам не вірить» потрапила у «чорний список»

Віра Алентова в 1979 році і зараз

Мінкульт України вніс до «чорного списку» сім російських діячів культури

Міністерство культури та інформаційної політики поповнило список російських діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України. Оновлений перелік опубліковано на сайті міністерства.

У ньому з’явилися ще сім осіб, зокрема, акторка, народна артистка РФ Віра Алентова (зірка стрічки «Москва сльозам не вірить»).

Алентова гастролювала та брала участь в пропагандистських заходах на території незаконного окупованого Росією Криму. Зокрема, була учасницею молодіжного освітнього форуму «Таврида», що відбувається на півострові.

Крім неї до списку потрапили:

актор Євген Александров ;

; джазовий піаніст і композитор, народний артист РФ Ігор Бриль ;

; засновник кінокомпанії «Таврида Фільм» Одісей Піпія ;

; джазмен Денис Каганець;

джазмен Яков Окунь :

: співачка Ельвіра Тугушева (псевдонім Elvira T.).

Нагадаємо, перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України також відомий як «чорний список Мінкульту» створюється міністерством на підставі звернень СБУ, РНБО чи Нацради з питань ТБ та радіо з 2015 року.

Перші 14 осіб потрапили до цього списку 8 серпня 2015 року. Тепер таких нараховується 199. Щодо осіб з цього списку діють певні обмеження. Законом «Про кінематографію» передбачено, що Держкіно відмовляє у видачі державного посвідчення або припиняє дію вже виданого посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, коли одним з учасників такого фільму є фізична особа, включена згаданого переліку.