Влада Бельгії дозволила місцевим Санта Клаусам порушити карантин

Комендантська година не буде поширюватися на бельгійських Санта Клаусів, пообіцяв міністр охорони здоров'я країни

Уряд Бельгії дозволив порушити введені в країні карантинні обмеження місцевим Санта Клаусам – Сінтерклаасу і Пер-Ноелю, щоб ті могли доставити подарунки дітям.

Про це повідомляє LeSoir.

Зазначається, що міністр охорони здоров'я країни Франк Ванденбрук написав листа до Сінтерклааса, де пообіцяв, що на нього не буде поширюватися 10-денний карантин після приїзду в Бельгію. Сінтерклаас живе в Іспанії і в кінці листопада прибуває на батьківщину на пароплаві.

«Ми чули, що цей клятий вірус створив багато проблем в Іспанії. Тому ми були раді дізнатися, що, незважаючи на похилий вік, ви змогли уникнути вірусу і здорові, – пише міністр в листі. – Ваша подорож з Іспанії триватиме 17 днів, тобто на сім днів довше, ніж повинен тривати карантин. Тому цей період замінить ізоляцію».

Ванденбрук нагадав, що в Бельгії буде діяти комендантська година в ніч на 6 грудня, коли Сінтерклаас розносить подарунки. Це обмеження також не поширюватиметься ні на Сінтерклааса, ні на Пер-Ноеля.

«Ви ж не хочете розчарувати дітей. Ми теж не хочемо. Коли підготують всі папери, ви отримаєте виключення під час комендантської години. Не турбуйтеся, вам не доведеться бігати дахами в скафандрі. Однак рекомендуємо дотримуватися дистанції, регулярно мити руки і при необхідності носити маску», – зазначив міністр.

Він підкреслив, що в цьому році діти в Бельгії були особливо хоробрими. Через пандемію вони не бачаться з друзями і не відвідують бабусь і дідусів, не займаються улюбленими заняттями. Ванденбрук додав, що саме тому кожна дитина заслуговує на подарунок, як ніколи раніше.

До слова, 16 листопада в Естонії вступили в силу нові обмеження через коронавірус.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що треба вакцинувати 70% населення світу, щоб гарантувати закінчення пандемії коронавірусної хвороби.

Як відомо, в Україні за добу 14 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10681 людини. Це на 1843 особи менше, ніж у попередній день (12524).

Коронавірус в Україні

Всього 535857

Хворіють 284810

Одужали 241444

Померли 9603

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 листопада в країні, захворіло – 535857 осіб, одужало – 241444 осіб, летальних випадків – 9603, проведено ПЛР-тестувань – 3912966.