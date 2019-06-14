В Бердичеві підприємець підпалив себе на сесії міськради



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Депутати кинулись гасити вогонь, і самі зазнали опіків Фото: rio-berdychiv.info

Постраждалого забрали до лікарні, а проведення сесії перенесли до іншого приміщення

В Бердичеві на сесії міської ради підприємець підпалив сам себе в знак протесту проти дій міської влади.

Про це 14 червня повідомляє місцеве видання Ріо Бердичів.

Інцидент стався близько десятої години, після відкриття сесії міської ради.

Свої дії чоловік мотивував тим, що влада Бердичева перешкоджає його підприємницькій діяльності.

Депутати кинулись гасити вогонь, і самі зазнали опіків.

Постраждалого забрали до лікарні, а проведення сесії перенесли до іншого приміщення.

В будівлі міськвиконкому проходять слідчі дії, туди прибули представники поліції та прокуратури, опитують свідків та описують їх дії.

Підприємець, який наважився на самоспалення, відомий в Бердичеві. За даними видання, раніше чоловік займався ресторанним бізнесом - кафе «У пані Новак» та рестораном «Наяда» на території міського пляжу.

«Саме за цей ресторан він кілька останніх років судився з орендарем, якому сам же віддав його в суборенду. У міськвиконкомі про конфлікт знали та докладали зусиль, щоб його вирішити. Для цього спеціально викликали обох підприємців на засідання виконкому, щоб вони між собою помирились, але винуватець інциденту тоді не прийшов. Врешті-решт у виконкомі попередили обох, що договір оренди буде скасовано вже за півроку», - пише видання.