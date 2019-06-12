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    В Будапешті випустили під заставу українського капітана судна, причетного до трагедії на Дунаї

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    <div class="alt"><span>У Будапешті піднімають з дна Дунаю затонуле судно з туристами</span></div> <div class="copy"></div> - В Будапешті випустили під заставу українського капітана судна, причетного до трагедії на Дунаї
    У Будапешті піднімають з дна Дунаю затонуле судно з туристами
    Фото: AP

    Капітан судна Viking Sigyn носитиме електронний браслет і не має права залишати Будапешт

    Українського капітана круїзного теплохода Viking Sigyn, який врізався в Будапешті у прогулянковий човен, в результаті чого загинули понад 20 осіб, звільнили під заставу.

    Українця сьогодні відпустили під заставу 15 млн форинтів ($53 тисячі), повідомляє 24.hu.

    Водночас чоловік повинен двічі на тиждень з'являтися до поліції, а також носитиме електронний браслет і не має права залишати Будапешт.

    Як відомо, угорська поліція заарештувала капітана судна після аварії, а пізніше суд Буди у Будапешті арештував українця на місяць.

    Нагадаємо, 29 травня прогулянковий теплохід «Русалка» затонув в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу. 

    Після підняття частини затонулого судна у вівторок  водолази виявили тіла ще чотирьох туристів, які загинули внаслідок зіткнення круїзного судна із екскурсійним катером на Дунаї.

    Джерело: Європейська правда

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