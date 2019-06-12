В Будапешті випустили під заставу українського капітана судна, причетного до трагедії на Дунаї
Капітан судна Viking Sigyn носитиме електронний браслет і не має права залишати Будапешт
Українського капітана круїзного теплохода Viking Sigyn, який врізався в Будапешті у прогулянковий човен, в результаті чого загинули понад 20 осіб, звільнили під заставу.
Українця сьогодні відпустили під заставу 15 млн форинтів ($53 тисячі), повідомляє 24.hu.
Водночас чоловік повинен двічі на тиждень з'являтися до поліції, а також носитиме електронний браслет і не має права залишати Будапешт.
Як відомо, угорська поліція заарештувала капітана судна після аварії, а пізніше суд Буди у Будапешті арештував українця на місяць.
Нагадаємо, 29 травня прогулянковий теплохід «Русалка» затонув в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу.
Після підняття частини затонулого судна у вівторок водолази виявили тіла ще чотирьох туристів, які загинули внаслідок зіткнення круїзного судна із екскурсійним катером на Дунаї.
Джерело: Європейська правда