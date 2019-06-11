Знайдені тіла ще чотирьох туристів із затонулого судна в Будапешті



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У Будапешті піднімають з дна Дунаю затонуле судно з туристами Фото: AP

При піднятті човна рятувальники поступово обстежуватимуть кожну його частину

В Будапешті водолази виявили тіла ще чотирьох туристів, які загинули внаслідок зіткнення круїзного судна із екскурсійним катером на Дунаї.

Про це 11 червня повідомляє Reuters.

Зазначається, що тіла знайшли після підняття частини затонулого судна у вівторок.

Підняти затонулий катер повністю поки не вдається.

Водолази закріпили на катері ремені, щоб підняти його з допомогою плавучого крана. При піднятті човна рятувальники поступово обстежуватимуть кожну його частину.

Нагадаємо, 29 травня прогулянковий теплохід «Русалка» затонув в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини. На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи і двоє членів екіпажу.

Знайдено 19 тіл загиблих туристів.

Угорська поліція арештувала українця, який керував судном, що 29 травня врізалося у катер з туристами у Будапешті.

За даними ЗМІ, прогулянковий теплохід «Русалка» був побудований в 1949 році в Херсоні.