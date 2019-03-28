Супрун розповіла, чим небезпечний глутамат натрію



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Супрун зазначила, що від глутамату натрію може стати погано лише чутливим до нього людям

Надмірне споживання глутамату натрію може нашкодити роботі нирок, серця і судин, а глутамінова кислота - призвести до загибелі нейронів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Глутамат натрію - це сіль глутамінової кислоти. Вона зустрічається в чіпсах, вермішелі миттєвого приготування, китайській їжі, соєвому соусі, грибах і курячому бульйоні. Саме глутамат підсилює смак і запах цих продуктів, а також наше бажання їх з'їсти. Глутамат міститься у традиційних азіатських стравах, і йому приписують смак насиченої запашної їжі «умами», п'ятий смак, крім солодкого, солоного, кислого і гіркого», - йдеться в повідомленні.

Так, Супрун зазначила, що від глутамату натрію може стати погано лише чутливим до нього людям.

«Загалом він безпечний у досить високих дозах, адже ми самі створюємо глутамінову кислоту. Остання - також один із найпоширеніших нейромедіаторів у мозку. Нейрони виділяють його, коли спілкуються між собою. Але багато глутамінової кислоти в мозку не на користь. Дослідження показали, що коли її надміру - нейрони починають гинути», - зазначила в.о. міністра охорони здоров'я.

Однак Супрун указала, що продукти із глутаматом не можуть потенційно шкодити мозку.

«Це не означає, що продукти із глутаматом можуть потенційно шкодити мозку. Адже глутамінова кислота, споживана у складі їжі, до нього не надходить. Ми можемо їсти багато продуктів із глутаматом, але вони не потраплять у центральну нервову систему, тому що не долають бар'єр між кров'ю і мозком. Мозок сам утворює цей нейромедіатор у потрібній кількості», - додала Супрун.