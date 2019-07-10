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    В Чернігові офіцер за хабарі влаштовував на військовому аеродромі пейнтбол

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    <p>Під час одержання неправомірної вигоди 9 липня офіцер був затриманий</p> - В Чернігові офіцер за хабарі влаштовував на військовому аеродромі пейнтбол

    Під час одержання неправомірної вигоди 9 липня офіцер був затриманий

    Фото: пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

    Співробітники СБУ затримали відповідального за організацію охорони колишнього військового аеродрому «Півці»

    Військова прокуратура Чернігівського гарнізону затримала начальника комендатури, який за хабарі дозволяв доступ цивільним на територію охоронюваного військового об’єкту.

    Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

    «Відповідальний за організацію охорони колишнього військового аеродрому «Півці» начальник позаштатної комендатури військової частини, підпорядкованої Харківському національному університету Повітряних Сил ЗСУ імені І.Кожедуба, за три тисячі гривень хабаря організував представникам приватного підприємства безперешкодний пропуск на аеродром у Чернігові для проведення змагань з пейнтболу. Ще 500 доларів отримав за сприяння у подальшому в отриманні ділянки там у тривалу оренду», - говориться у повідомленні.

    Під час одержання неправомірної вигоди 9 липня офіцер був затриманий.

    Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3  ст. 368 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

    Нагадаємо, заступника голови Державної архівної служби затримали під час отримання хабаря.

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