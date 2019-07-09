НАБУ спіймало на хабарі заступника голови Укрдержархіву



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Чиновник обіцяв за 10 тисяч доларів влаштувати людину на роботу до Фонду держмайна України

Наразі заступник голови Укрдержархіву затриманий, вирішується питання про повідомленні йому про підозру

Заступника голови Державної архівної служби затримали під час отримання хабаря за сприяння в працевлаштуванні людини в Фонді державного майна України.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

«Чиновник в обмін на 10 тисяч доларів неправомірної вигоди пообіцяв сприяння в працевлаштуванні особи до Фонду державного майна України. Згодом сторони домовилися про зменшення вартості «послуги» - до 9,8 тисяч доларів. Гроші передавалися двома траншами. При отриманні другого - в розмірі 4,8 тисяч доларів, чиновника і викрили «на гарячому», - сказано в повідомленні.

Затримання провели детективи НАБУ спільно зі співробітниками департаменту Служби безпеки України у вівторок. Наразі заступник голови Укрдержархіву затриманий, вирішується питання про повідомленні йому про підозру.

«Детективи НАБУ здійснюють слідчі дії під процесуальним керівництвом прокурорів САП. Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння злочину та ймовірно причетних до нього осіб», - уточнили в пресслужбі.

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що НАБУ затримало в. о. голови Фонду державного майна Віталія Трубарова, а в його кабінеті проводять обшуки.

Однак, пізніше дану інформацію спростував віцепрем'єр Віталій Розенко. Він виклав на своїй сторінці в Facebook фотографію Трубарова, який перебував на засіданні урядового комітету.

Згодом у НАБУ підтвердили, що разом із СБУ проводять обшуки у Фонді держмайна.