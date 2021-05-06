В «червоній» зоні карантину залишається лише одна область

У «червоній» зоні карантину залишається лише одна область – Сумська.

Червоний рівень епідемічної небезпеки скасовано на території Запорізької та Полтавської областей

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки на території Запорізької та Полтавської областей. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 07 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей», – написав він.

Немчінов додав, що комісія також вирішила застосувати на території Запорізької та Полтавської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки.

Таким чином з завтрашнього дня у «червоній» зоні карантину залишається лише одна область – Сумська.

Нагадаємо, відсьогодні «червону» зону карантину покинули Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.