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    В «червоній» зоні карантину залишається лише одна область

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    У &laquo;червоній&raquo; зоні карантину залишається лише одна область &ndash; Сумська. - В «червоній» зоні карантину залишається лише одна область
    У «червоній» зоні карантину залишається лише одна область – Сумська.
    Фото: КМДА

    Червоний рівень епідемічної небезпеки скасовано на території Запорізької та Полтавської областей

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки на території Запорізької та Полтавської областей. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

    «Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 07 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей», – написав він.

    Немчінов додав, що комісія також вирішила застосувати на території Запорізької та Полтавської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки.

    Таким чином з завтрашнього дня у «червоній» зоні карантину залишається лише одна область – Сумська.

    Нагадаємо, відсьогодні «червону» зону карантину покинули Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

    5 травня «червону» зону карантину покинула Житомирська область.
    Теги: міністр карантин Олег Немчінов
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