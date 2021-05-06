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    Україна досі не потрапила до списку країн, в'їзд з яких дозволено на територію ЄС

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    Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС - Україна досі не потрапила до списку країн, в'їзд з яких дозволено на територію ЄС
    Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС
    Фото з відкритих джерел

    Список цих країн буде переглядатися кожні два тижні

    Європейський союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволено в’їзд на територію країн-учасниць ЄС в період пандемії Covid-19. Але України в ньому досі немає. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради Європи.

    Повідомляється, що з 6 травня список поповнив Ізраїль. До переліку також входять Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея і Таїланд. Також у списку є Китай, але кордони для його громадян відкриють після того, як сам Китай відкриється доя європейців.

    Список цих країн буде переглядатися кожні два тижні і в разі необхідності може оновлюватися.

    Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони - Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

    Тим часом, з 4 травня Ізраїль заборонив українцям в'їжджати на свою територію через пандемію коронавірусу. Потрапити в Ізраїль також не зможуть громадяни Ефіопії, Південно-Африканської Республіки, Індії, Мексики та Туреччини.

    Теги: ЄС Австралія Південна Корея Ізраїль Китай Таїланд Ватикан Нова Зеландія карантин коронавірус Монако
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