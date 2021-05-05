Житомирщина вийшла з «червоної» зони карантину

Житомирська область з 5 травня буде у «помаранчевій» зоні

Житомирська область вийшла з «червоної» зони карантинних обмежень. Тепер ця область у «помаранчевій» зоні.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В області запрацювали заклади торгівлі, ТРЦ, ринки та ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри.

Житомирська область з 5 травня буде «помаранчовою»

Громадський транспорт працює у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів.

Відсьогодні «Укрзалізниця» відновила висадку та посадку пасажирів у Житомирській області. В «Укрзалізниці» закликали дотримуватися маскового режиму у дорозі, ретельно мити руки та утриматися від подорожей, якщо людина погано почувається.

У «червоній» зоні карантину лишились шість областей: Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 2576 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській, Донецькій та Одеській областях.

Зазначимо, ще одна область може потрапити в «червону» зону карантину.