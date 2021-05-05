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    Житомирщина вийшла з «червоної» зони карантину

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    Із 3 березня Житомирська область перебувала у зоні найсуворішого карантину&nbsp; - Житомирщина вийшла з «червоної» зони карантину
    Із 3 березня Житомирська область перебувала у зоні найсуворішого карантину 
    Фото: Радіо Свобода

    Житомирська область з 5 травня буде у «помаранчевій» зоні

    Житомирська область вийшла з «червоної» зони карантинних обмежень. Тепер ця область у «помаранчевій» зоні.

    Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    В області запрацювали заклади торгівлі, ТРЦ, ринки та ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри.

    Житомирська область з 5 травня буде «помаранчовою»
    Житомирська область з 5 травня буде «помаранчовою»

    Громадський транспорт працює у звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів.

    Відсьогодні «Укрзалізниця» відновила висадку та посадку пасажирів у Житомирській області. В «Укрзалізниці» закликали дотримуватися маскового режиму у дорозі, ретельно мити руки та утриматися від подорожей, якщо людина погано почувається.

    У «червоній» зоні карантину лишились шість областей: Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 2576 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській, Донецькій та Одеській областях.

    Зазначимо, ще одна область може потрапити в «червону» зону карантину.

    Теги: громадський транспорт торгівля бізнес Житомирщина карантин транспорт магазин харчування коронавірус
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