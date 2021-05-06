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    Локдаун у Єгипті. Що закривають на улюбленому курорті українців

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    Протягом наступних двох тижнів в Єгипті заборонять зустрічі, конференції, урочистості та інші заходи - Локдаун у Єгипті. Що закривають на улюбленому курорті українців
    Протягом наступних двох тижнів в Єгипті заборонять зустрічі, конференції, урочистості та інші заходи
    Фото tpg.ua

    В останні тижні в Єгипті сильно зростає число нових випадків Covid-19

    У Єгипті через ситуацію з коронавірусом посилюють карантин. Країна вводить обмеження на час роботи магазинів, кафе, ресторанів, театрів і ряду інших закладів в країні з 6-го по 21 травня. Також це стосується і пляжів. Про це сказав на прес-конференції прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі, повідомляє єгипетська газета Al-Masry Al-Youm.

    Протягом наступних двох тижнів в Єгипті заборонять зустрічі, конференції, урочистості та інші заходи, що передбачають скупчення великої кількості людей.

    У період святкування священного для мусульман місяця Рамадану з 12-го по 16 травня віруючим дозволять відвідувати мечеті для молитов з дотриманням всіх запобіжних заходів. Однак в цей час будуть закриті всі парки і пляжі, а також обмежать роботу громадського транспорту.

    Повідомляється, що в останні тижні в Єгипті сильно зростає число нових випадків Covid-19, і офіційні особи попередили про подальше поширення інфекції, оскільки сім'ї зустрічаються під час релігійних свят, не дотримуючись запобіжних заходів.

    За словами Мадбулі, влада оштрафувала 1,7 мільйона осіб на 50 єгипетських фунтів ($3,20) кожного за порушення масочного режиму.

    Зазначимо, що в Єгипті зараз вакцинували один мільйон людей.

    Нагадаємо, станом на 5 травня у Єгипті виявлено понад 231 тисяча випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Теги: Єгипет пляжі туризм хвороби карантин
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