«Червону» зону залишили три області: де послабили карантин

«Червону» зону залишили три області: де послабили карантинграфіка
Харківська та Хмельницька одразу перескочили до «жовтої» зони карантинних обмежень
Сьогодні «червону» зону карантину покинули Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Цю зону скоротили вдвічі.
Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Згідно з рішенням комісії, Харківська та Хмельницька перейшли в «жовту» зону, а Чернігівська - в «помаранчеву».
У «жовтих» зонах, зокрема, знімаються обмеження на роботу кафе та ресторанів; кінотеатри, драмтеатри та інші заклади культури зможуть працювати з доступністю половини місць у залах.
Зазначимо, в «червоній» зоні карантину залишились Сумська, Полтавська та Запорізька області. В них продовжує діяти заборона на роботу кафе, ресторанів, ТРЦ.
Нагадаємо, 5 травня «червону» зону карантину покинула Житомирська область.
Напередодні «Укрзалізниця» відновила висадку та посадку пасажирів у Житомирській області. В «Укрзалізниці» закликали дотримуватися маскового режиму у дорозі, ретельно мити руки та утриматися від подорожей, якщо людина погано почувається.
Зазначимо, що за минулу добу в Україні коронавірус діагностували у 6 038 людей. Днем раніше ковідвиявили лише у 2,5 тисяч українців.
Додамо, що вчені б'ють на сполох через вкрай низькі темпи вакцинації в Україні. За добу 5 травня від коронавірусу було щеплено 24 494 людини. Загалом в Україні 783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Також нагадаємо, що за рік понад 45 тисяч українців померли від Covid-19.