В ЦВК пояснили, чому подорожчало проведення виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сума, яка потрібна для парламентських виборів, частково залежить від виборчої системи

Демократія дешевою не буває, - Магера

Згідно із затвердженим ЦВК обсягом видатків на проведення виборів, на вибори президента буде потрібно близько 2,36 млрд грн, а на вибори парламенту – майже 2 млрд грн. В цю суму на 60–70% увійшли видатки на заробітну плату членів окружних і дільничних виборчих комісій. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав голова Комісії Андрій Магера.

Голова ЦВК також додав, що все інше – виготовлення виборчих документів, передвиборна агітація, видатки зв’язку, транспорту – складають мізер порівняно з головною статтею.

«Видатки зросли, бо мінімальна зарплата зросла, і на початку 2019 року вона буде становити 4 з чимось тисячі гривень. Порівняйте з виборами 2014-го, коли «мінімалка» становила 1700 гривень. Тоді у нас працювало кілька тисяч членів окружних комісій, але разом з тими у дільничних виборчих комісіях було зайнято понад 400 тисяч людей, кожному з яких треба було платити зарплату», - сказав він.

«Мене запитують, чи можна здешевити процес. Можна відмовитись від зарплати членам комісій, але чи тоді підуть вони працювати? Навіть зараз, за умов оплати, в ряд комісій ми не можемо знайти людей», - додав Магера.

За даними голови ЦВК, член комісії може заробити на виборах не менше 4 тис. грн точно не може, а «точні суми залежать від рішення уряду». Магера також додав, що кошти для захисту електронних систем від кібервтручання закладені у інших бюджетних програмах.

За словами Магери, сума, яка потрібна для парламентських виборів, частково залежить від виборчої системи. «Якщо ми зараз повернемо пропорційну систему закритого типу, видатки будуть меншими. Тоді буде один державний округ, а 225 округів стають виключно технічними. Буде один вид виборчого бюлетеня, а не кілька. Пропорційна система відкритого типу дорожче, ніж закритого, бо для кожного регіону виготовляються інші бюлетені, іде реєстрація кандидатів і в загальнодержавному, і в регіональному округах. Але демократія дешевою не буває», - підкреслив він.