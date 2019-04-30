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    В Естонії почалися військові навчання НАТО

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    Військові навчання триватимуть три тижні, участь у них візьмуть 10 тисяч солдатів - В Естонії почалися військові навчання НАТО
    Військові навчання триватимуть три тижні, участь у них візьмуть 10 тисяч солдатів

    Ключовий елемент маневрів – це навчання естонської Першої повітряно-десантної бригади. Ця бригада входить у склад балтійського батальйону

    Військові навчання під назвою «Весняна буря» триватимуть три тижні, участь у них візьмуть 10 тисяч солдатів з чотирнадцяти країн НАТО, повідомляє «Польське радіо».

    «Весняна буря» - це, передусім, військові навчання естонських оборонних сил та військових одиниць з тринадцяти країн НАТО та Грузії, держави, яка тісно співпрацює з Північноатлантичним альянсом. До 17 травня військові перевірятимуть співпрацю різних підрозділів, а також співпрацю на рівні підготовки до спецзавдань», - зазначили організатори.

    Ключовий елемент маневрів – це навчання естонської Першої повітряно-десантної бригади. Ця бригада входить у склад балтійського батальйону, що є елементом Сил швидкого реагування НАТО. У військових навчаннях використовуватимуться бойові літаки, зокрема, винищувачі Eurofighter, польські Su-2 та американські Apache і Wildcat. Військові навчання триватимуть три тижні, участь у них візьмуть 10 тисяч солдатів.

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