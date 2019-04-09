В Естонії в анкетах для документів дитини почали писали «батьки» замість «батько» та «мати»



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За словами прес-секретаря департаменту поліції і прикордонної охорони, слова «мати» і «батько» замінили на «батьки» в зв'язку з останніми поправками до закону про громадянство

В Естонії департамент поліції і прикордонної охорони прибрав з анкет про отримання перших документів для дитини терміни «матір» і «батько», замінивши їх на «батьки».

Про це повідомляє Postimees.

Ще минулого року в анкеті для отримання першого паспорта для дитини першими слід було заповнити дані матері і батька. Тепер ці поля зникли з анкети.

Півроку тому поліція почала використовувати нову анкету, де для заповнення даних батьків дитини як і раніше є два поля. Проте уточнень «матір» чи «батько» в анкеті немає, але необхідно зазначити, якої статі кожен із батьків.

За словами прес-секретаря Департаменту поліції і прикордонної охорони, слова «мати» і «батько» замінили на «батьки» в зв'язку з останніми поправками до закону про громадянство.

Нагадаємо, уряд Японії прийняв законопроект, який забороняє фізичні покарання неповнолітніх задля їхнього виховання.

Джерело: Європейська правда