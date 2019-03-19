Уряд Японії заборонив батькам бити дітей



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Якщо парламент Японії підтримає законопроект, то застосовувати фізичне насильство стосовно дітей заборонять батькам, опікунам та соціальним працівникам

Уряд Японії прийняв законопроект, який забороняє фізичні покарання неповнолітніх задля їхнього виховання.

Про це повідомляє The Japan Times.

Поправки були внесені в закон про попередження жорстокого поводження з дітьми.

Якщо парламент Японії підтримає законопроект, то застосовувати фізичне насильство стосовно дітей заборонять батькам, опікунам та соціальним працівникам.

У лютому прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе доручив протягом місяця розібратися з усіма випадками жорстокого поводження з дітьми. Це сталося після загибелі 10-річної дівчинки в місті Тіба недалеко від Токіо. Дитина померла в січні після того, як її систематично били, позбавляли їжі і тримали на холоді. Зараз батько дівчинки, підозрюваний в насильстві над дитиною, заарештований.

У 2018 році в Японії, за даними поліції, жертвами жорстокого поводження стали 1380 дітей, з них 1095 зазнали фізичного насильства, 226 - сексуального.

Раніше повідомлялося, що у Вінницьку обласну дитячу лікарню в Козятині привезли 6-річного хлопчика із синцями на обличчі, черепно-мозковою травмою і численними гематомами голови. Його батько стверджує, що хлопчик сам упав і отримав забиття.

Правоохоронці переконані, що дитина не могла самотужки завдати собі таких травм, а ймовірно постраждала від рук дорослих.

Джерело: Медуза