В естонському парламенті стався скандал через прапор ЄС



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Євроскептик Піллуаас наказав винести два прапори ЄС, які стояли поруч із естонськими, після свого затвердження

«Викидання прапора - це не просто питання декорацій, воно має символічне значення», - сказав колишній прем'єр Естонії Тааві Рийвас

Естонський депутат Тааві Рийвас (Партія реформ) закликав спікера парламенту, члена коаліційної EKRE Генна Піллуааса повернути до парламентського Білого залу прапори ЄС.

Про це повідомляє EUobserver.

Як відомо, євроскептик Піллуаас наказав винести два прапори ЄС, які стояли поруч із естонськими, після свого затвердження.

«Викидання прапора - це не просто питання декорацій, воно має символічне значення», - сказав колишній прем'єр Естонії Рийвас.

Також його опозиційна Партія реформ 30 квітня подала офіційний запит щодо наказу Піллуааса.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд 24 квітня затвердила склад нового уряду, запропонований Центристською партією, партією «Вітчизна» та Консервативною народною партією (EKRE).

Джерело: Європейська правда