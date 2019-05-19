В Гондурасі розбився літак з туристами
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Літак впав в океан незабаром після вильоту з Роатану
З п'яти загиблих туристів четверо – канадці
П'ятеро іноземних туристів загинули в Гондурасі в суботу в результаті падіння літака, в якому вони летіли.
Приватний літак Piper PA-32-260, що здійснював рейс між популярним у туристів островом Роатан в Карибському морі і портовим містом Трухільо.
З п'яти загиблих туристів четверо - канадці, громадянство ще одного поки не встановлено, повідомила місцева влада.
Літак впав в океан незабаром після вильоту з Роатану. Про причини і обставини аварії поки не повідомляється.
Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.
На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.
СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.
За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.
Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.
Джерело: Інтерфакс-Україна