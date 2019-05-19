  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Гондурасі розбився літак з туристами

    • Розсилка
    <p>Літак впав в океан незабаром після вильоту з Роатану</p> - В Гондурасі розбився літак з туристами

    Літак впав в океан незабаром після вильоту з Роатану

    З п'яти загиблих туристів четверо – канадці

    П'ятеро іноземних туристів загинули в Гондурасі в суботу в результаті падіння літака, в якому вони летіли.

    Приватний літак Piper PA-32-260, що здійснював рейс між популярним у туристів островом Роатан в Карибському морі і портовим містом Трухільо.

    З п'яти загиблих туристів четверо - канадці, громадянство ще одного поки не встановлено, повідомила місцева влада.

    Літак впав в океан незабаром після вильоту з Роатану. Про причини і обставини аварії поки не повідомляється.

    Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Читайте також
    авіація авіакатастрофа літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ