В Гондурасі розбився літак з туристами



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Літак впав в океан незабаром після вильоту з Роатану

З п'яти загиблих туристів четверо – канадці

П'ятеро іноземних туристів загинули в Гондурасі в суботу в результаті падіння літака, в якому вони летіли.

Приватний літак Piper PA-32-260, що здійснював рейс між популярним у туристів островом Роатан в Карибському морі і портовим містом Трухільо.

З п'яти загиблих туристів четверо - канадці, громадянство ще одного поки не встановлено, повідомила місцева влада.

Літак впав в океан незабаром після вильоту з Роатану. Про причини і обставини аварії поки не повідомляється.

Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

Джерело: Інтерфакс-Україна