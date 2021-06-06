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    На Поділлі літня жінка зарізала молодшу суперницю

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    Трагедія сталася 3 червня близько 16:00 години в одному із приватних будинків - На Поділлі літня жінка зарізала молодшу суперницю
    Трагедія сталася 3 червня близько 16:00 години в одному із приватних будинків
    Фото: Національна поліція

    Злочинниця вже зізналася, їй загрожує до 15 років ув’язнення

    У невеликому містечку Городок, що в Хмельницькій області, в одному з приватних будинків стався конфлікт між двома жінками, внаслідок чого одна з них кухонним ножем завдала смертельних поранень іншій. Підозрювану затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі вона знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

    Трагедія сталася 3 червня близько 16:00 години в одному із приватних будинків. Дві жінки прийшли в гості до свого знайомого, де між ними стався конфлікт через ревнощі. Під час сварки 59-річна місцева жителька кухонним ножем нанесла удар в серце своїй 43-річній опонентці, від чого та померла на місці.

    Спочатку зловмисниця запевняла поліцейських, що їй не відома причина смерті жінки, але, заплутавшись у показах, таки зізналась, що вбила знайому.

    Підозрювану затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі вона знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинення умисного вбивства їй загрожує до 15 років ув’язнення.

    Нанадаємо, що 20 квітня в селі Білогородка Бучанського району теж сталася надзвичайна «романтична» пригода з елементами бойовика. Рано-вранці до пари закоханих завітав на подвір’я чоловік. На ґрунті ревнощів він спочатку влаштував бійку із суперником, а згодом дістав зі своєї куртки травматичний пістолет, з якого здійснив три постріли, влучивши чоловіку в область потилиці, лівого плеча та правої ноги.
    Теги: трагедія Хмельниччина кримінал вбивство жінка
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    На Поділлі літня жінка зарізала молодшу суперницю