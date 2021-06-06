На Поділлі літня жінка зарізала молодшу суперницю

Злочинниця вже зізналася, їй загрожує до 15 років ув’язнення

У невеликому містечку Городок, що в Хмельницькій області, в одному з приватних будинків стався конфлікт між двома жінками, внаслідок чого одна з них кухонним ножем завдала смертельних поранень іншій. Підозрювану затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі вона знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Трагедія сталася 3 червня близько 16:00 години в одному із приватних будинків. Дві жінки прийшли в гості до свого знайомого, де між ними стався конфлікт через ревнощі. Під час сварки 59-річна місцева жителька кухонним ножем нанесла удар в серце своїй 43-річній опонентці, від чого та померла на місці.

Спочатку зловмисниця запевняла поліцейських, що їй не відома причина смерті жінки, але, заплутавшись у показах, таки зізналась, що вбила знайому.

Підозрювану затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі вона знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинення умисного вбивства їй загрожує до 15 років ув’язнення.