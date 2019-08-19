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    Поліція затримала двох молодиків, які вбили і закопали в лісі чоловіка

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    У вбивстві підозрюється син співмешканці загиблого - Поліція затримала двох молодиків, які вбили і закопали в лісі чоловіка
    У вбивстві підозрюється син співмешканці загиблого
    Фото: Нацполіція

    Страшний злочин стався на Київщині

    Правоохоронці затримали двох чоловіків, які вбили та закопали у лісі 23-річного жителя Фастова. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

    Повідомлення про зникнення молодого чоловіка на спецлінію «102» надійшло тиждень тому. «Оперативним шляхом вийшли на зловмисників, причетних до його зникнення», - зазначив Нєбитов.

    У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили, що в одного із молодиків склалися неприязні відносини зі співмешканцем своєї матері. Щоб помститися, він зі своїм товаришем викрали чоловіка, вивезли на автомобілі у ліс в напрямку м. Фастів. У лісосмузі постраждалого побили, перерізали йому горло, закопали, а речі спалили. 

    Зловмисників затримали в порядку ст.208 КПК України.

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    Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. 

    У вчиненому чоловіки зізналися та надали правдиві докази.  

    За місцем проживання одного з них вилучили автомобіль марки ВАЗ-21140, металеву палицю, ніж та одяг зі слідами бурого кольору. Тіло потерпілого направлено на судово-медичну експертизу.

    Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального Кодексу України.

    Міру запобіжного заходу їм обере суд.

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