На Хмельниччині відкрилась виставка знаного іконописця та геральдиста

«Городок-музей» на сьогодні є одним із найсучасніше обладнаних музеїв України

Новий музей в Городку планує стати культурним закладом державного масштабу

Днями в місті Городок, що на Хмельниччині, відкрили великий оновлений музей, зведений за найновітнішими музейними технологіями. Для України - подія непересічна.

В новому приміщені «Городок-музею» цілий поверх призначено під тимчасові експозиції та виставки і він недовго простояв пустим. Першою стала ювілейна виставка знаного на Хмельниччині художника Петра Войталюка, присвячену 45-річчю його творчої діяльності.

Сьогодні в творчому доробку Петра Войталюка понад три сотні робіт. При чому половина з них – ікони. Святи образи його письма можна побачити в багатьох храмах Хмельниччини, як римо-католицьких, так й східного обряду. Є вони й закордоном – в Польщі, Латвії, Литві, Канаді та, навіть, в Австралії. Творчість пана Войталюка – зримий зразок міжконфесійної та міжнаціональної толерантності. Хоча пан Петро є римо-католиком, абсолютна більшість його ікон написані в візантійській традиції (навіть ті, які для костелів). Але вистачає й ікон по «західному канону». Зокрема на виставці представлена велика храмова ікона Св. Фаустини Ковальської. На час експонування її люб’язно надано храмом, освяченим на честь цієї шанованої святої.

Всього ж на виставці представлено близько 60 робіт. З них – два десятки – ікони.

Крім того Петро Войталюк є знаним геральдистом, який створив понад сотню гербів населених пунктів та адміністративних одиниць.

Виставка працюватиме до 5 липня цього року.

Як повідомлялося раніше, народний художник України, лауреат премії імені Тараса Шевченка Іван Марчук отримав давно жаданий подарунок – президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука».