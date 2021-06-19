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    На Хмельниччині відкрилась виставка знаного іконописця та геральдиста

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    &laquo;Городок-музей&raquo; на сьогодні є одним із найсучасніше обладнаних музеїв України - На Хмельниччині відкрилась виставка знаного іконописця та геральдиста

    «Городок-музей» на сьогодні є одним із найсучасніше обладнаних музеїв України

    Фото. Дмитро Полюхович

    Новий музей в Городку планує стати культурним закладом державного масштабу

    Днями в місті Городок, що на Хмельниччині, відкрили великий оновлений музей, зведений за найновітнішими музейними технологіями. Для України - подія непересічна.

    В новому приміщені «Городок-музею» цілий поверх призначено під тимчасові експозиції та виставки і він недовго простояв пустим. Першою стала ювілейна виставка знаного на Хмельниччині художника Петра Войталюка, присвячену 45-річчю його творчої діяльності.

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    На Хмельниччині відкрилась виставка знаного іконописця та геральдиста
    На Хмельниччині відкрилась виставка знаного іконописця та геральдиста
    На Хмельниччині відкрилась виставка знаного іконописця та геральдиста
    На Хмельниччині відкрилась виставка знаного іконописця та геральдиста
    На Хмельниччині відкрилась виставка знаного іконописця та геральдиста
    На Хмельниччині відкрилась виставка знаного іконописця та геральдиста

    Сьогодні в творчому доробку Петра Войталюка понад три сотні робіт. При чому половина з них – ікони. Святи образи його письма можна побачити в багатьох храмах Хмельниччини, як римо-католицьких, так й східного обряду. Є вони й закордоном – в Польщі, Латвії, Литві, Канаді та, навіть, в Австралії. Творчість пана Войталюка – зримий зразок міжконфесійної та міжнаціональної толерантності.___img_1231Хоча пан Петро є римо-католиком, абсолютна більшість його ікон написані в візантійській традиції (навіть ті, які для костелів). Але вистачає й ікон по «західному канону». Зокрема на виставці представлена велика храмова ікона Св. Фаустини Ковальської. На час експонування її люб’язно надано храмом, освяченим на честь цієї шанованої святої.

    Всього ж на виставці представлено близько 60 робіт. З них – два десятки – ікони.

    Крім того Петро Войталюк є знаним геральдистом, який створив понад сотню гербів населених пунктів та адміністративних одиниць.

    Виставка працюватиме до 5 липня цього року.

    Як повідомлялося раніше, народний художник України, лауреат премії імені Тараса Шевченка Іван Марчук отримав давно жаданий подарунок – президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука».

    Теги: музей виставка
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    На Хмельниччині відкрилась виставка знаного іконописця та геральдиста