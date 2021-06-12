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    Стало відомо, що подарував Зеленський художнику Марчуку на 85-річчя

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    Культовий український художник Іван Марчук відсвяткував 85-річчя 12 травня - Стало відомо, що подарував Зеленський художнику Марчуку на 85-річчя
    Культовий український художник Іван Марчук відсвяткував 85-річчя 12 травня
    Фото: «Главком»

    Президент підписав указ про створення центру сучасного мистецтва Івана Марчука

    Народний художник України, лауреат премії імені Тараса Шевченка Іван Марчук отримав давно жаданий подарунок – президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука», – про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

    Таким чином Глава держави підтримав ініціативу представників творчої спільноти щодо створення у місті Києві простору, де будуть представлені роботи відомого художника.

    Згідно з документом, Кабінет Міністрів разом з представниками творчої спільноти має розробити у місячний строк концепцію музейно-культурного центру та план заходів з його створення.

    Крім того, уряд повинен забезпечити проведення промо-кампанії про цей центр.

    Також Кабінет Міністрів має передбачити у 2021-2022 роках кошти на реконструкцію будівель для створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука і може розглянути питання про залучення до створення центру коштів благодійників.

    Державне управління справами повинне забезпечити проведення реконструкції будівель, у яких буде розташований музейно-культурний центр, та передати їх до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики.

    Свого часу митець, який увійшов до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності, в єксклюзивному інтервю «Главкому» скаржився, що колишній президент Віктор Ющенко обіцяв, але не побудував йому музей.

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    Теги: Київ Віктор Ющенко музей Володимир Зеленський указ
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    Стало відомо, що подарував Зеленський художнику Марчуку на 85-річчя