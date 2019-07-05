У Києві відкрився «Музей виборчого трешу» (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експонати «Музею виборчого трешу» Фото: Рух «Чесно»

Більшість експонатів ілюструють «гречкосійство»

У п‘ятницю, 5 липня, в Національному музеї історії України відкрилася експозиція «Музею» виборчого трешу».

Експозиція демонструє приклади чорного піару, дивних слоганів та «законного підкупу» від часів проголошення незалежності України до президентської кампанії 2019 року. Для порівняння частина виставки присвячена прийнятній (у сенсі здорового глузду та чинного законодавства України) агітації різних років. Про це повідомляється на сайті Національного музею історії України.

«Цією виставкою ми прагнемо продемонструвати, що агітація має бути змістовною, розповідати про візії та програми політиків, а не розважати чи підгодовувати виборців», – говорить координаторка Руху «Чесно» Віта Думанська.

Більшість експонатів ілюструють «гречкосійство» – агітацію з роздаванням виборцям подарунків, квитків, наданням послуг тощо, що може вплинути на волевиявлення виборців. Через такі приклади ми закликаємо відвідувачів не толерувати цю ганебну практику, оскільки «гречкосій», якщо прийде до влади, обов’язково поверне витрачені на виборців кошти з кишені самих виборців.

Генеральна директорка Національного музею історії України Тетяна Сосновська зізнається, що експонати для такої виставки музейники збирали не один рік. «Ми з приємністю відгукнулися на пропозицію Руху «Чесно» організувати таку виставку в стінах музею. Наш відвідувач аналізує події історії через призму сучасності. Часто люди нарікають на результати виборів, хоч насправді голосуємо ми самі. Тому важливо знати технології, які впливають на електоральний вибір і формують результати виборів. Ця виставка яскраво демонструє різні форми «гречкосійства», які мають залишитися в минулому, якщо ми хочемо жити достойно», – підсумувала пані Тетяна.

Експозиція розташована у залі 4-го поверху Національного музею історії України (вул. Володимирська, 2) і упродовж місяця відкрита для відвідувачів.

5 і 6 липня вхід до «Музею» виборчого трешу» вільний. Від 7 липня — за стандартною вартістю квитка Національного музею історії України для огляду одного поверху (20 грн). Усі кошти йдуть на користь Національного музею історії України. Для дітей до 7 років, учасників АТО та членів їхніх родин вхід завжди безкоштовний.