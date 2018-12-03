Семенченко назвав фейком інформацію про його затримання в Грузії
-
Розсилка
Семенченко заявив, що в Тбілісі допомагає затриманим українцямНардеп від «Самопомочі» Семен Семенченко заявив, що інформація про те, що його затримували в Грузії - фейк.
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
«Інформація про те, що мене нібито хтось десь затримував - фейк. Інформація, що я «вилетів з Грузії в невідомому напрямку» - фейк», - написав Семенченко.
«У зв'язку із затриманням українських громадян в Тбілісі, займаюся інформуванням їх сімей, організацією адвокатів і з'ясуванням ситуації, яка призвела до даної провокації. І немає у мене ніякої дипломатичної недоторканності - тут я самий звичайний іноземець», - додав він.
Нагадаємо, радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков і голова Соціалістичної партії України Ілля Кива заявив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був народний депутат Семен Семенченко.
Раніше Міністерство внутрішніх справ Грузії уточнило, що у неділю в Тбілісі були затримані 6 громадян України і один громадянин Грузії.
Раніше грузинські ЗМІ заявили про затримання п’ятьох українців.
У Міністерстві закордонних справ України після перших повідомлень про затримання українців у Грузії заявили, що інформацію про це перевіряє консул України. На цей час від МЗС України нової інформації не було.
Міністерство внутрішніх справ Грузії підтвердило затримання сімох українських громадян в Тбілісі.
Операція по затриманню була проведена на світанку в тбіліському готелі «Альянс». Серед затриманих - грузин Лука Чхетія, який воював на Донбасі. За словами членів його сім'ї, Чхетія приїхав, щоб сьогодні бути присутнім на акції об'єднаної опозиції. Затримання Чхетії вони пов'язують з політичною розправою.