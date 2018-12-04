Активісти пікетують посольство Грузії в Києві (відео)



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Учасники акції заявляють, що затримання громадян України в Грузії є незаконним і сфабрикованим

Біля будівлі посольства Грузії в Києві 4 грудня проходить акція з вимогою звільнити громадян України, затриманих у Грузії.

Мітинг проводять активісти організації «Рух «Визволення» і представники «Руху нових сил» Міхеіла Саакашвілі.

Біля будівлі диппредставництва Грузії на бульварі Тараса Шевченка зібралося близько сотні людей. Вони принесли фотографії затриманих у Грузії, серед яких, зокрема, колишні бійці добровольчого батальйону «Донбас», котрі брали участь в АТО.

Присутні заявляють про те, що затримання громадян України в Грузії є незаконним і сфабрикованим. Вони розцінюють його як політично мотивоване.

Перед присутніми виступив, зокрема народний депутат від фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв.

Мітингувальники заявили, що хочуть зустрітися з послом Грузії в Україні, щоб озвучити свої вимоги.

Як відомо, головна прокуратура Грузії офіційно пред'явила звинувачення затриманим у Тбілісі.

Нагадаємо, 2 грудня у міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що затримали шістьох громадян України та одного громадянина Грузії, у яких знайшли зброю та боєприпаси.

Радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що серед затриманих був народний депутат Семен Семенченко.

Сам Семенченко стверджує, що інформація про те, що його затримували в Грузії - фейк.

Джерело: Інтерфакс-Україна